Il capitano azzurro fermato da un problema all'adduttore: salterà anche la sfida contro l'Irlanda del Nord

Anche Giorgio Chiellini non sarà disponibile per le prossime gare della Nazionale. Il capitano azzurro ha già lasciato il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza. Lo ha comunicato la FIGC.

Chiellini salterà pertanto le due gare di qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord.

L’assenza di Chiellini è solo l’ultima tegola per il ct Roberto Mancini, a poche ore dalla decisiva partita contro la Svizzera. Il difensore azzurro, che fino a ieri si era allenato a parte, è stato fermato da un problema all’adduttore. Nei giorni scorsi avevano già lasciato il ritiro di Coverciano, sempre per infortunio, anche Niccolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile. Il ct Mancini aveva inoltre dovuto rinunciare anche a Marco Verratti, Rafael Toloi e Leonardo Spinazzola.

