Sorelle scomparse all’Aquila ritrovate a Formia: stanno bene

La notizia al Tg1. Le due ragazze di 12 e 16 anni erano sparite da una casa-famiglia di Civitella Alfedena

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse quindici giorni fa da una casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Secondo quanto riferito dal Tg1, le due minori sono state ritrovate dai carabinieri del Ros in un’abitazione di Formia, nel Lazio, di proprietà di una loro zia materna.

Le ragazze, stando alle prime informazioni, stanno bene, ma sono provate e non felici di tutta l’attenzione mediatica e ora saranno affidate al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, che si occuperà di trovare una idonea sistemazione per le due adolescenti. Sulla vicenda sono in corso indagini e accertamenti per l’individuazione di eventuali responsabilità penali. Prevista lunedì una conferenza stampa in Tribunale a Sulmona per i dettagli del ritrovamento.

Le indagini e la svolta

Il ritrovamento arriva al termine di giorni di ricerche e accertamenti coordinati dalle procure di Sulmona e Cassino. Gli investigatori avevano concentrato l’attenzione su alcuni biglietti con messaggi in codice rinvenuti nella cameretta delle due sorelle, posta sotto sequestro, e su diverse immagini di videosorveglianza che avevano documentato i loro ultimi spostamenti prima della scomparsa.

Nell’ambito dell’inchiesta erano stati ascoltati familiari, testimoni e conoscenti, mentre gli inquirenti stavano verificando l’eventuale coinvolgimento di persone che potessero aver agevolato l’allontanamento delle due ragazze dalla struttura che le ospitava.