Per i nerazzurri Correa resta l'opzione numero uno. Colpo del Brescia: preso Palacio

Il campionato è alle porte e, sebbene i soldi in circolazione siano pochi, il mercato entra nel vivo. La Juventus accelera e chiude una volta per tutte la telenovela Manuel Locatelli. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche di rito al J Medical, preludio all’annuncio ufficiale: prestito biennale fino al 2023 con obbligo di riscatto a 25 milioni, a cui si potranno aggiungere fino a 12,5 milioni di bonus.

Juan Jesus al Napoli, Pedro verso la Lazio

Anche il Napoli batte un colpo: l’ingaggio di Juan Jesus, contratto di un anno con opzione per il secondo, è il primo acquisto dell’estate e sistema, a livello numerico, il reparto difensivo. In casa Lazio ore calde per la trattativa che dovrebbe portare Pedro a fare il salto sull’altra sponda del Tevere. L’esterno spagnolo, fuori dal progetto tecnico della Roma, tornerebbe così a lavorare con Maurizio Sarri, che l’ha già allenato – e apprezzato – ai tempi del Chelsea. Giornate piene anche nel quartier generale della Fiorentina, alle prese con il nodo Dusan Vlahovic. L’Atletico Madrid ha offerto 50 milioni di euro più bonus, Rocco Commisso prova a resistere ma è anche alle prese con un difficile rinnovo di contratto per l’attaccante, richiestissimo in Italia e in Europa.

Inter, pronto il rinnovo per Lautaro

A tal proposito, l’Inter ha gettato le basi per prolungare il matrimonio con Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, in scadenza nel 2023, dovrebbe rinnovare fino al 2026 andando a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio comunque sono al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un altro rinforzo in attacco dopo l’addio di Romelu Lukaku. Joaquin Correa resta l’opzione numero uno, ma le richieste della Lazio vengono giudicate eccessive. Da qui nasce l’idea Marcus Thuram, figlio del grande difensore Lilian, punta esterna del Borussia Monchengladbach che si è già messa in mostra a San Siro l’anno scorso, in Champions League.

Milan, fatta per Florenzi

Anche il Milan, in vista del via del campionato, ha messo la freccia per dare a Stefano Pioli un’alternativa in più sulle corsie sterne. Per Alessandro Florenzi è fatta, vanno limati solo gli ultimi dettagli. In Serie B, colpo del Brescia: ufficiale l’arrivo dell’ex Inter, Bologna e Genoa Rodrigo Palacio. All’estero, sembrano esaurirsi ogni giorno che passa le speranze del Real Madrid di portare al Santiago Bernabeu Kylian Mbappé. Secondo Cadena Ser infatti il francese avrebbe confidato ai compagni di squadra l’intenzione di restare al Paris Saint-Germain in questa stagione. Per poi accasarsi alla Casa Blanca in scadenza di contratto. In Inghilterra invece prosegue il braccio di ferro tra Harry Kane e il Tottenham. L’attaccante, inseguito dal Manchester City, non è partito con la squadra per la trasferta di Conference League in Portogallo.

