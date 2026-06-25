Libano, Meloni: "Con Macron deciso di lanciare coalizione per sostegno post-Unifil"

Per quanto riguarda la situazione in Libano, “Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. A fine anno terminerà la missione Unifil. Abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post-Unifil, immaginando presto una conferenza internazionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in occasione del vertice intergovernativo Italia-Francia, ad Antibes.