Ufficiale l'approdo di Tammy Abraham alla Roma

Fumata bianca per Manuel Locatelli alla Juventus. Trovato l’accordo per la cessione del centravanti del Sassuolo che passerà in bianconero con la formula del prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto incondizionato che è stato fissato a 35 milioni di euro, tra bonus e parte fissa. Di fatto la cifra tra due anni potrebbe lievitare. La Juventus ha dunque dovuto alzare il prezzo rispetto alle proposte iniziali ma ha risparmiato nell’immediato con il prestito gratuito. L’obbligo di riscatto scatterà al secondo anno alla conquista del primo punto nel febbraio 2023, ossia nel girone di ritorno del campionato. Dopo le visite mediche arriverà la firma, atto finale di una lunga trattativa che durava da oltre un mese e mezzo.

Sempre in casa Juventus dalla Spagna sono filtrate voci secondo cui il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti avrebbe fatto pressioni per portare Cristiano Ronaldo in ‘blancos’. Ma è stato lo stesso tecnico emiliano, che ha già guidato CR7 con il Real Madrid nella sua prima esperienza madridista dal 2013 al 2015, vincendo la Champions nel 2014, a smontare il caso e chiudere di fatto la porta ad una rientro di CR7. “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti”, ha scritto il tecnico sul proprio profilo Twitter. E lo stesso giocatore ha pubblicato un post in cui ha smentito le voci di un suo ritorno al Real Madrid: “Basta chiacchiere”

Ufficiale è invece l’approdo di Tammy Abraham alla Roma. Il giovane attaccante inglese ha firmato fino al 2026. Al Chelsea andranno 40 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre bonus variabili legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte della Roma e del giocatore e una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso. “Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l’esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare”, ha dichiarato l’attaccante che vestira la maglia numero 9. Abraham è il quarto acquisto del mercato estivo giallorosso, dopo Rui Patricio, Eldor Shomurodov e Matias Vina. La Roma è la squadra che ha speso di più, sfiorando i 100 milioni di euro. Nel Genoa, che cerca un altro centrale dopo l’arrivo di Vasquez, si punta allo svincolato Maksimovic per la difesa mentre l’Udinese ha puntato gli occhi su Cholito Simeone, attaccante del Cagliari che nell’ultima stagione con il Cagliari ha collezionato 33 presenze in Serie A e 6 reti.

Continuano intanto i contatti tra il Torino e il Crotone per Messias ma il club calabrese chiede 10 milioni. Tra le alternative Chiquinho del Benfica, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Il Sassuolo ha ceduto il difensore Marco Sala, classe ’99, a titolo di prestito al Crotone mentre da Verona l’attaccante slovacco Lubomir Tupta si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione a Slovan Liberec.

