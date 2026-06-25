Iran, Meloni: "Non abbiamo mai partecipato al conflitto"

“Per quanto riguarda l’Iran, vale quello che ha già detto il ministro Crosetto, io ho condiviso ogni parola che il ministro ha detto tra ieri e oggi. Noi non abbiamo partecipato al conflitto con Iran“, altrimenti “non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata da parte del presidente americano molto spesso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in occasione del vertice intergovernativo Italia-Francia, ad Antibes. “Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica e, quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, non abbiamo concesso l’autorizzazione, come è ampiamente noto”, ha aggiunto.