I nerazzurri preparano l'assalto a Insigne

Ufficiale Lukaku al Chelsea. “È una sensazione incredibile tornare qui e cercare di aiutare il club a vincere nuovi trofei”, ha commentato il bomber Belga. Per lui contratto quinquiennale da 12 milioni di euro a stagione, all’Inter 115 milioni di euro. I nerazzurri nelle prossime ore dovrebbero ufficializzare Dzeko e intanto hanno trovato il sostituto di Hakimi. Già a Milano l’esterno olandese Denzel Dumfries del Psv. Oggi le visite mediche e poi firma sul contratto. Al club di Eindhoven circa 15 milioni di euro. E l’Inter prepara anche l’assalto a Insigne – con il contratto in scadenza nel 2022 – e che non ha ancora rinnovato con il Napoli. In casa Juventus oggi nuovo vertice con il Sassuolo per Locatelli.

