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venerdì 26 giugno 2026

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Mondiali 2026, l’Ecuador batte 2-1 la Germania e passa

Mondiali 2026, l’Ecuador batte 2-1 la Germania e passa
(AP Photo/Frank Franklin II)
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Nel gruppo E la Costa d’Avorio poi batte Curacao 2-0 ed è qualificata. Tedeschi ai sedicesimi come prima

Nella terza giornata del Gruppo E dei Mondiali 2026 al Met Life Stadium nel New Jersey L’Ecuador batte la Germania, già qualificata ai sedicesimi, con le reti di Angulo al 9′ e Plata al 77′ dopo il vantaggio tedesco con Sané al 2′. I sudamericani con 4 punti nel girone passano come una delle migliori terze mentre la Mannschaft è prima. Nell’altro match del giron, al Philadelphia Stadium, la Costa d’Avorio ha superato 2-0 Curacao con doppietta di N. Pepé al 7′ e al 64′ e passa come seconda del gruppo.

Mondiali 2026, l’Ecuador batte 2-1 la Germania e passa
( (AP Photo/Petr David Josek)

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