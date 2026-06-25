Figc, Abodi vede Malagò: “Al lavoro sulle priorità. Speriamo in armonia anche con altri”

“Una lunga chiacchierata piena di contenuti. Sappiamo quali sono le cose di cui il sistema ha bisogno e lavoriamo perché ci siano le condizioni” sono le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi a margine dell’incontro nel suo ufficio a Roma con il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò. “Ci rivedremo sistematicamente” prosegue il ministro, “perché le cose da fare hanno bisogno di ritmi intensi. Due persone da sole non possono farcela e lo faremo in armonia con gli altri. Sperando ci sarà reciprocità di armonia”. “Una chiacchierata molto utile” aggiunge Malagò, “concreta e interessante. C’è una scala di priorità e mi sono particolarmente dedicato a dire di occuparsi prima delle priorità perché le cose da affrontare sono veramente tante”.