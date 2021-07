I festeggiamenti per l'accesso alla finale contro l'Italia

L’Inghilterra batte la Danimarca 2-1 nelle semifinali di Euro 2020, guadagnandosi la finale contro l’Italia. Fuori dallo stadio di Wembley, dove si giocava la semifinale e si giocherà anche domenica alle 21, i tifosi in festa hanno assistito anche a uno spettacolo pirotecnico. Fuochi d’artificio sono stati esplosi per festeggiare la vittoria. NO ARCHIVIO

