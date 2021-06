La festa all'uscita dello stadio di Siviglia dopo l'ottavo di finale

(LaPresse) Oltre 15mila tifosi di Belgio e Portogallo sono arrivati a Siviglia per assistere alla sfida tra le due Nazionali valida per gli ottavi di Euro 2020 che si è giocata allo stadio Olimpico de la Cartyuja. Alla fine a festeggiare sono stati i supporter della squadra di Lukaku che ha battuto i rivali guidati da Cristiano Ronaldo per 1 a 0, grazie al gol di Thorgan Hazard. Le strade della città spagnola erano invase dai turisti già dal pomeriggio di domenica, nonostante le temperature torride, arrivate a toccare i 35 gradi.

