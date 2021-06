Fa festa la squadra di Tarkovic che può sognare una storica qualificazione agli ottavi

Tre gol e tanta Italia nel successo, a sorpresa ma con pieno merito, della Slovacchia sulla Polonia, gara che rischia di cambiare gli equilibri del Gruppo E di Euro 2020. A San Pietroburgo fa festa la squadra di Tarkovic, che si impone 2-1 e può sognare una storica qualificazione agli ottavi. Per la nazionale di Paulo Sousa non poteva esserci partenza peggiore considerando la qualità delle altre due avversarie del girone, Spagna e Svezia. L’Europeo di Lewandowski e compagni è già tutto in salita.

La cronaca della partita

La partita si sblocca dopo neanche venti minuti. I polacchi partono meglio, ma alla prima vera occasione è la Slovacchia a rompere l’equilibrio. Numero da circo sull’out sinistro di Mak, che si libera di due calciatori e poi conclude sul primo palo, con la palla che carambola sulla schiena di Szczesny e finisce in rete. La Polonia accusa il colpo e rischia ancora su un paio di iniziative di un’altra conoscenza della Serie A, Kucka, che ci prova prima da distanza siderale e poi di testa a chiudere un contropiede portato avanti da Hamsik. La Polonia fatica a riaccedersi anche i perché i suoi leader in campo, da Lewandowski a Zielinski, steccano. In avvio ripresa però i polacchi sembrano risolvere il rebus. Perché Linetty dopo neanche un giro di lancette fa centro con una conclusione sporca ma letale, finalizzando una buona azione corale.

Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Paulo Sousa prende campo e costringe gli slovacchi ad arretrare, tra mille difficoltà. Il colpo del ko – tra un colpo di testa alto di Glik e un altro tentativo di Linetty – però non arriva, e la partita cambia nuovamente al 17′. Krychowiak, già ammonito, rimedia un secondo giallo ingenuo per un fallo su Hromada e lascia in dieci i suoi. La Slovacchia fiuta il colpo e ne approfitta subito. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Skriniar trova l’angolo giusto segnando un gol da centravanti di razza. La rete del difensore nerazzurro taglia le gambe alla Polonia, che si getta disperatamente in attacco. Ma l’occasione migliore capita sui piedi di un difensore, Bednarek, così l’urlo del gol rimane solo strozzato in gola ai tifosi polacchi. E ora la strada per gli ottavi è tutta in salita.

