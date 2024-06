Milano, 2 giu. (LaPresse) – Il Sunday Times cita Ophir Falk, capo consigliere di politica estera di Netanyahu, che ha detto che il presidente Biden ha fatto “un discorso politico per qualsiasi motivo”, riferendosi all’annuncio fatto venerdì su una proposta israeliana per un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi. “Ci sono molti dettagli da definire, e questo include che non ci sarà un cessate il fuoco permanente finché tutti i nostri obiettivi non saranno raggiunti”, ha detto Falk.

