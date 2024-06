Roma, 2 giu. (LaPresse) – Nel 2023 gli italiani hanno trascorso in media 36,1 ore a settimana al lavoro, esattamente in linea con la media Ue. E’ quanto rileva l’Eurostat, che spiega che a passare maggior tempo in ufficio sono i greci – 39,8 ore – i polacchi – 39,3 – e i Bulgari, con 39 ore. Decisamente più liberi gli olandesi, che hanno la settimana lavorativa più corta d’Europa con 32,2 ore, seguiti dagli austriaci – 32,2- e i tedeschi – 34 ore. La rilevazione riguarda l’impiego principale nella fascia 20-64 anni: le attività economiche che hanno registrato la settimana lavorativa più lunga nell’UE, nel 2023, sono state l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca (41,5 ore di lavoro effettive), l’estrazione mineraria (39,1) e l’edilizia (38,9), mentre le settimane lavorative più brevi sono state registrate nelle attività delle famiglie come datori di lavoro (26,7 ore), nell’istruzione (31,9) e nelle attività artistiche, di intrattenimento e ricreative (33,0).

