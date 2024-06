Roma, 2 giu. (LaPresse) – “Questa festa è molto importante anche in questa fase perché chiaramente noi siamo in una situazione nella quale tante certezze che avevamo, la pace per esempio, sono in discussione e c’è bisogno della Repubblica,,c’è bisogno della nazione, c’è bisogno dello Stato per affrontarle con responsabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima di raggiungere i Fori Imperiali dopo aver partecipato all’omaggio all’Altare della Patria in occasione del 78° anniversario della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata