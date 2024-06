Roma, 2 giu. (LaPresse) – “Siamo in una campagna elettorale per le elezioni europee e questa festa ci ricorda anche la prima idea di Europa, che era una idea di Europa che immaginava che la sua forza, la forza della sua unione, fosse anche la forza e la specificità degli stati nazionali. Forse dovremmo tornare quell’embrione di idea europea e di sogno europeo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima di raggiungere i Fori Imperiali dopo aver partecipato all’omaggio all’Altare della Patria in occasione del 78° anniversario della Repubblica.

