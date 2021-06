Una sanzione di circa 4 milioni a testa per Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham

I club inglesi che avevano aderito in un primo tempo alla Superlega verseranno alla Premier League una multa complessiva di 23 milioni di euro, circa 4 milioni a testa. Lo rivela Sky Sports Uk, sottolineando che Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham andranno incontro a pesanti multe e penalizzazioni in termini di punti se dovessero aderire a progetti simili in futuro. Secondo fonti vicine alla vicenda, se uno di questi club dovesse entrare a far parte di un progetto del genere dovrà pagare una multa di oltre 23 milioni di euro e subirà una penalizzazione di 30 punti in classifica.

