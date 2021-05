Il capitano del Torino si è recato negli scorsi giorni sul Colle

(LaPresse) Come da tradizione il capitano granata, Andrea Belotti, ha letto i nomi del Grande Torino alla Lapide. Il numero nove del Toro non lo ha fatto però il 4 maggio, anniversario della tragedia del 1949, bensì nei giorni scorsi andando in gran segreto sul Colle dove solo e circondato dal silenzio ha registrato il momento in cui ha scandito ad alta voce i nomi degli Invincibili. La clip, a cui fa da sottofondo il brano “Quel Giorno di Pioggia” dei Sensounico, è stata trasmessa durante la diretta sull’account Facebook della squadra e dal canale ufficiale Torino Channel.

