Si aprono stasera, con le prime due gare d’andata, i quarti di finale di Champions League che non vedranno in campo nessuna squadra italiana. A Madrid la sfida più blasonata quella tra Real e Liverpool mentre l’altra gara in programma vedrà di fronte il favoritissimo Manchester City di Pep Guardiola, ormai avviato al titolo della Premier League, che ospita i tedeschi del Borussia Dortmund. Domani il Bayern Monaco campione in carica riceverà il Paris Saint Germain mentre il Porto ospiterà il Chelsea.

