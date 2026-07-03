Maltempo a Napoli, crolla palco all’ex base Nato: il video

Il palco allestito nella ex base Nato di Bagnoli (Napoli) è crollato ieri a causa del maltempo e del forte vento. Il palco era in allestimento per ospitare i concerti dell’Alien Sound Festival, rassegna musicale che partirà domani, sabato 4 luglio. Sui social network ha trovato rapida diffusione il video, pubblicato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, in cui si vede la copertura del palco accartocciarsi su se stessa in pochi secondi. Nessuna persona è rimasta ferita. Gli organizzatori dell’Alien Sound Festival assicurano che “tutti gli eventi sono confermati nelle date previste. Il nostro staff – comunicano – è già al lavoro per ripristinare tutte le aree interessate e garantire lo svolgimento delle manifestazioni nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualità”.