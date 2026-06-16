Usa, pescatore salva squalo bianco: rimuove l'amo e lo libera in acqua

Ha salvato uno squalo bianco da morte certa, liberandolo da un amo e riportandolo in acqua. È accaduto lo scorso 7 giugno a Nantucket, sulle coste del Massachusetts, negli Stati Uniti.

Protagonista della vicenda è un pescatore di nome Elliot Sudal, che ha pubblicato il video dell’impresa sui suoi profili social. Grazie alla sua esperienza, Sudal ha trascinato a riva un esemplare di squalo bianco di circa tre metri a mani nude, tenendolo per la coda, senza essere ferito. Poi, arrampicandosi sul dorso dell’enorme pesce – il più grande predatore del mondo – ha rimosso l’amo che gli era rimasto conficcato nella bocca. Sudal, successivamente, ha rilasciato lo squalo in acqua.

Gli squali bianchi sono una specie protetta negli Stati Uniti e devono essere rilasciati immediatamente se catturati in modo accidentale. Le pratiche di Sudal hanno talvolta attirato l’attenzione della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).