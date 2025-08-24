Grande squalo bianco, sempre più esemplari nelle fredde acque dell'Atlantico

I diportisti, i bagnanti e i pescatori, che trascorrono il loro tempo nelle fredde acque del New England e della costa atlantica del Canada stanno imparando a convivere con i grandi squali bianchi. Gli avvistamenti di questi predatori marini sono in aumento al Nord, anche in luoghi come il Maine e il Massachusetts, dove un tempo erano molto rari.

Una delle ragioni principali di questo cambiamento sembra essere il successo delle misure di conservazione delle foche, grazie a leggi come il Marine Mammal Protection Act, che ha permesso alla specie di prosperare e fornire una fonte di cibo per gli squali. David Lancaster, un pescatore di vongole a Scarborough, Maine, ha utilizzato un drone per osservare un esemplare di circa 3,6 metri non lontano dalla costa.