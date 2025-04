Secondo gli esperti sono fondamentali per contrastare parassiti e ripulire l'ambiente

Lanciata in Africa un’iniziativa per ‘rivalutare’ gli avvoltoi e scollegare la loro immagine dall’associazione al tema della morte.

L’utilità degli avvoltoi per l’ambiente

Un recente rapporto dell’organizzazione per la conservazione BirdLife International ha stimato che gli avvoltoi valgono 1,8 miliardi di dollari all’anno per alcuni ecosistemi dell’Africa meridionale, un dato che potrebbe sorprendere chi non conosce il loro ruolo nel ripulire l’ambiente, controllare i parassiti e contrastare il bracconaggio – attività svolte da uno degli spazzini più efficienti del pianeta.

Gli avvoltoi sono tra le specie a rischio

Il rapporto arriva in un momento cruciale per gli avvoltoi africani; sei delle undici specie presenti nel continente sono classificate come in pericolo o in pericolo critico di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che afferma che gli avvoltoi sono altamente minacciati in molte parti del mondo. In Africa, alcune specie sono diminuite fino al 90%, secondo Fadzai Matsvimbo, coordinatrice per la prevenzione dell’estinzione presso BirdLife International.

I conservazionisti sperano che il rapporto renda le autorità e il pubblico più consapevoli dell’impatto positivo degli avvoltoi. “Dal punto di vista medico, veterinario ed economico, sono estremamente importanti per l’ambiente”, ha affermato Alistair Sinclair, direttore generale del centro di riabilitazione Vulpro in Sudafrica, che cura avvoltoi malati o feriti per poi liberarli in natura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata