Oltre 70 animali di uno zoo di Mosca sono stati trasportati a Pyongyang, in Corea del Nord, come regalo del presidente russo Vladimir Putin. Il ministro delle risorse naturali russo Alexander Kozlov ha dichiarato in una nota che la consegna includeva un leone africano, due orsi, due yak domestici, 25 fagiani, 40 anatre mandarine e cinque cacatua bianchi. Gli animali sono stati scortati nella capitale nordcoreana da un gruppo di esperti dello zoo di Mosca.

È stato diffuso un video della consegna.

