Lo zoo di Vienna dà il benvenuto a un nuovo esemplare di tigre siberiana, in arrivo nel parco austriaco per contribuire agli sforzi di conservazione della specie in pericolo di estinzione. La tigre è nata nel 2023 nell’AquaZoo di Leeuwarden, nei Paesi Bassi, ed è stata trasferita in Austria a febbraio appositamente per essere accoppiata all’esemplare maschio ospite dello zoo. I suoi custodi dicono che è riuscita ad abituarsi al nuovo ambiente. Le tigri siberiane sono note anche come tigri dell’Amur, questa sottospecie è originaria della Russia orientale, della Cina nord-orientale e, un tempo, era presente in tutta la penisola coreana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata