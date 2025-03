Gli operatori di una stazione di soccorso locale nella baia di Lazurnaya, nella regione di Primorsky in Russia, hanno salvato un cucciolo di foca spiaggiato dopo aver perso l’orientamento per alcuni giorni nel Mar del Giappone. L’animale, trovato esausto e disidratato, è stato bagnato e avvolto in una coperta. La foca è stata consegnata a un centro di riabilitazione speciale dove gli specialisti hanno rilevato che il piccolo era gravemente sottopeso: pesava infatti 10 chilogrammi, invece dei 20 normali per la sua età. Il centro di riabilitazione Tyulen (Seal) è stato avviato nel 2007 e continua a funzionare grazie a finanziamenti privati e donazioni per aiutare le foche a tornare in salute nel loro habitat naturale.

