Un video diventato virale sui social mostra quello che sembrerebbe essere un lupo aggirarsi tra i pescherecci ormeggiati al porto di Termoli. L’animale, immortalato da un cittadino si sposta furtivo davanti al molo, osserva l’ambiente circostante e poi si allontana. Il filmato, girato con uno smartphone in orario serale, sta rapidamente facendo il giro delle chat e delle piattaforme online, accompagnato da un soprannome che già impazza tra i commenti: “il lupo di mare”. Le immagini mostrerebbero l’ennesima incursione di fauna selvatica in contesti urbani e costieri, fenomeno ormai sempre più frequente anche in Molise. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’identificazione esatta dell’animale, ma le sembianze e il portamento farebbero pensare proprio a un lupo.

