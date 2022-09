I giovani chiedono che il clima sia considerato una priorità dalla politica

(LaPresse) A pochi giorni dalle elezioni, i giovani del Fridays for Future tornano in piazza per l’ambiente e mandano così un messaggio alla politica italiana chiedendo che il clima sia considerato una priorità e più interventi contro la crisi climatica. A Roma, come in altre città italiane, studenti e altri cittadini scendono in strada per lo sciopero globale del clima. Il corteo, partito da una Piazza della Repubblica, attraverserà il centro di Roma fino ai Fori Imperiali.

