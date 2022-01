Andrea Zaccardi del Centro per la diversità biologica: "Proposta oltraggiosa"

(LaPresse) Il Wyoming ha chiesto al governo federale di rimuovere i grizzly presenti allo Yellowstone National Park dalla lista delle specie protette, una richiesta che, se accolta, porterebbe ad aprire la caccia agli orsi. La decisione deriva dal fatto che, secondo il governatore Mark Gordon, la popolazione dei grizzly nella zona si è espansa oltre l’area designata, diventando “il doppio o il triplo di quella minima vitale”. Gli orsi sono passati da 136, quando è scattata la denominazione di specie protetta nel 1957, a più di mille. Lo Yellowstone Park si estende, oltre che in Wyoming, anche in Idaho e Montana: il governatore Gordon ha inoltrato la richiesta con il supporto degli ufficiali dei due Stati. Andrea Zaccardi del Centro per la diversità biologica ha definito la proposta “oltraggiosa”, dicendo che non ci sono prove scientifiche che possano supportare l’idea che i grizzly non vadano più protetti.

