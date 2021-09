E' accaduto in provincia di Sassari

(LaPresse) Ore di lavoro a mani nude ma con l’aiuto di una ruspa per salvare Mara, un piccolo cane di razza beagle che ieri era rimasto bloccato in un cunicolo sotto un grosso masso in località Bardittu, nel territorio di Bono. Il difficile e delicato intervento di soccorso, iniziato nel pomeriggio di ieri, si è concluso in serata quando i Vigili del fuoco hanno recuperato il cane e lo hanno affidato ai proprietari.

