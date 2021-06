Nel loro percorso gli animali non hanno ferito persone ma hanno provocato danni ai raccolti per oltre 1 milione di dollari

(LaPresse) Le immagini degli elefanti selvatici che in gruppo stanno scorrazzando liberi per la Cina continuano a fare il giro del mondo. Questa volta gli animali sono stati ripresi da una telecamera mentre dormono tutti insieme in gruppo mentre 4 di loro fanno la guardia. Il branco formato da 15 elefanti è in viaggio da più di un anno ed è a 500 km di distanza da casa, una riserva naturale nella provincia montuosa sud-occidentale dello Yunnan alla periferia della capitale provinciale di Kunming. Nel loro percorso gli animali non hanno ferito persone ma hanno provocato danni ai raccolti per oltre 1 milione di dollari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata