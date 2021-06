Gli animali non avrebbero ferito nessuno ma provocato danni per almeno un milione di dollari ai raccolti

(LaPresse) Le autorità locali hanno schierato una task force di oltre 630 persone, 106 veicoli e 14 droni per monitorare il branco di elefanti che ormai da settimane imperversa in Cina: gli animali non avrebbero ferito nessuno ma provocato danni per almeno un milione di dollari ai raccolti. Nelle ultime ore si sarebbero sistemati nell’area della provincia dello Yunnan, ultima delle tappe percorse dagli elefanti che percorrono anche 500 km al giorno.

