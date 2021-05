Solo due sono stati ritrovati e sono in buone condizioni

(LaPresse) Tre leopardi sono fuggiti dallo zoo Hangzhou Safari Park, in Cina: due sono già stati catturati e godono di buona salute, mentre proseguono le ricerche del terzo usando anche droni e cani molecolari. Non è chiaro come siano riusciti a fuggire. Hangzhou è una delle città turistiche più famose della Cina per le piantagioni di tè e per il pittoresco lago dell’Ovest. Dopo la fuga dei tre animali il parco safari è stato temporaneamente chiuso per indagini sui sistemi di sicurezza e gestione.

