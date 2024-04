Bloccati due turisti francesi. Potrebbe essere una nuova azione di Extinction Rebellion

Due eco-attivisti francesi hanno compiuto un nuovo blitz a Venezia, versando nel Canal Grande da un vaporetto della linea 1, proveniente dalla fermata del Giglio e diretto verso l’Accademia, una sostanza che ha colorato l’acqua di verde e di rosso. Lo rende noto il presidente del Veneto Luca Zaia.

“Esprimo una decisa condanna per l’azione intrapresa nel pomeriggio da alcuni attivisti per il clima che hanno preso di mira, nuovamente, la nostra bellissima città, versando nel Canal Grande di Venezia una sostanza colorante che ha tinto l’acqua di verde e di rosso. Venezia ha una tale visibilità, in particolare in questi giorni, in occasione dell’inaugurazione della Biennale Arte e dei numerosi eventi collaterali, che gesti come questi potrebbero diventare la vetrina per azioni simili. Venezia va difesa e tutela, non oltraggiata. E le occasioni di dialogo, anche sul clima ed i suoi cambiamenti, sono molte. Un ringraziamento agli agenti di Polizia, che, intervenuti subito, hanno bloccato i due turisti francesi, ritenuti coinvolti nell’azione”, si legge in una nota.

