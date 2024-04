Lo rende noto l'agenzia climatica Ue Copernicus. La temperatura media ha superato di un decimo di grado il precedente record del 2016

La Terra a marzo ha stabilito un nuovo record mensile di calore globale: è stato il marzo più caldo di sempre. Sono i dati dell’agenzia climatica dell’Unione europea Copernicus.

Nel marzo 2024 la temperatura media è stata di 14,14 gradi Celsius (57,9 gradi Fahrenheit), superando di un decimo di grado il precedente record del 2016, secondo i dati Copernicus. Ed era 1,68 gradi C (3 gradi F) più caldo rispetto alla fine del 1800, la base utilizzata per le temperature prima che la combustione dei combustibili fossili iniziasse a crescere rapidamente.Il mese appena trascorso è il decimo mese consecutivo che segna un record di temperature.

Negli ultimi dodici mesi, la temperatura media è stata di 14,14 gradi Celsius superando di un decimo di grado il precedente record del 2016. La temperatura media registrata è stata di 1,68 gradi, più calda rispetto alla fine del 1800, base di partenza utilizzata per le rilevazioni in epoca pre-industriale, prima che la combustione dei combustibili fossili iniziasse a crescere rapidamente.Dallo scorso giugno, la Terra ha battuto ogni mese i record di calore, con il contributo delle ondate di caldo marino in vaste aree degli oceani del globo.

