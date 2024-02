Si tratta di un'auto devastata dalla grandine. Alcuni pannelli accendono anche i riflettori sul Pakistan, paesi tra i più colpiti dagli eventi naturali estremi

Una provocatoria installazione di denuncia sull’emergenza climatica è comparsa in centro a Milano, all’apertura della Fashion Week. A presentarla Fondazione CESVI, con Factanza e Mirror, per ribadire la necessità di agire e proteggere i paesi più vulnerabili, ma anche l’Europa e l’Italia, colpite in tempi recenti da vari disastri naturali. “Il cambiamento climatico non esiste… ma è già qui”, si legge sull’opera, un’auto devastata da enormi chicchi di grandine. L’installazione attira l’attenzione dei passanti per ricordare loro che negare o ignorare l’emergenza non ce ne mette al riparo. Alcuni pannelli accendono anche i riflettori sul Pakistan, paese simbolo dell’ingiustizia climatica: tra i più colpiti al mondo dagli eventi naturali estremi, sebbene sia tra i minori produttori di gas serra.

