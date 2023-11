Era stata arrestata il 17 ottobre durante una manifestazione non autorizzata contro l'industria dei combustibili fossili

Greta Thunberg si è dichiarata non colpevole di reati contro l’ordine pubblico in un tribunale di Londra dove era stata convocata in seguito all’arresto vicino all’InterContinental Hotel di Mayfair il 17 ottobre, mentre protestava contro un’importante conferenza dell’industria del petrolio e del gas. L’attivista svedese per il clima era tra i partecipanti a una manifestazione non autorizzata e che ha generato problemi di ordine pubblico.

