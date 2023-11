Un uomo le ha strappato di mano il microfono mentre parlava

L’attivista per il clima Greta Thunberg è stata interrotta durante il suo intervento alla marcia per il cambiamento climatico ad Amsterdam. “Le persone che si trovano in prima linea nella crisi climatica ne sperimentano in prima persona le conseguenze ormai da decenni e hanno lanciato l’allarme. Ma noi non abbiamo ascoltato. Le persone al potere non ci hanno ascoltato“, ha detto Greta. In quel momento un uomo le ha strappato il microfono, l’ha interrotta e ha detto: “Sono venuto qui per una dimostrazione sul clima, non per una visione politica”, prima di essere allontanato dal palco.

