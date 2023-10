Emerge dal nuovo rapporto 'L’Italia e gli obiettivi dello Sviluppo sostenibile',

“L’Italia è lontana dal raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030“. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto ‘L’Italia e gli obiettivi dello Sviluppo sostenibile’, realizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), presentato oggi a Roma. “Solo un deciso e rapido cambio delle politiche pubbliche – viene spiegato – consentirebbe di recuperare il terreno perduto, ridurre le povertà e le disuguaglianze, migliorare la qualità dell’ambiente e accompagnare le imprese per cogliere i vantaggi della transizione ecologica e digitale”. L’Asvis avanza proposte “‘trasformative’, a partire dalla legge per il clima, per determinare l’accelerazione verso lo sviluppo sostenibile che il governo Meloni si è impegnato a realizzare in sede Onu e Ue”. All’evento di presentazione del nuovo rapporto Asvis è stata conferita per il suo valore la Medaglia del presidente della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata