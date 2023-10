L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha presentato oggi il proprio rapporto per il 2023, in cui si evidenzia come negli ultimi otto anni il nostro paese non abbia scelto in modo deciso di perseguire gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030. Sul tema è intervenuto il direttore scientifico di ASviS, già ministro delle infrastrutture nel governo Draghi, Enrico Giovannini, che a margine dell’evento organizzato presso l’Acquario Romano ha dichiarato ai giornalisti: “Nessun governo veramente ha scelto, come per esempio in altri paesi, di mettere queste tematiche al centro delle politiche. Ora finalmente c’è una strategia e noi incalzeremo il governo e il parlamento perché quella strategia venga attuata”. Sul tema dello sviluppo sostenibile è intervenuto anche Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia: “La lotta al cambiamento climatico concerne i governi. Le banche centrali si occupano di stabilità dei prezzi e di stabilità finanziaria. Ovviamente questi grandi rischi possono avere un impatto anche sui nostri obiettivi. Dobbiamo tenerne conto”.

