L'inviato statunitense per il clima a Pechino per un incontro con il capo della diplomazia del Partito comunista cinese

Il cambiamento climatico è “una questione globale” e una “minaccia per tutta l’umanità” che richiede una “leadership globale”. Così l’inviato statunitense per il clima, John Kerry, in un incontro con il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi. Kerry ha inoltre espresso la speranza del presidente americano Joe Biden affinchè i due Paesi possano “realizzare insieme sforzi tali da fare una differenza significativa per il mondo“. Nelle sue osservazioni di apertura, Wang ha affermato che le parti hanno sofferto di una mancanza di comunicazione, ma che la Cina ritiene che attraverso un rinnovato dialogo “possiamo trovare una soluzione adeguata a qualsiasi problema”.

