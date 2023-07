Al centro la raccolta e il riciclo di un rifiuto pericoloso come l’olio minerale usato

Settima tappa in Puglia presso l’impianto della Nicola Veronico S.r.l. di Modugno (BA), una delle 60 aziende raccoglitrici del CONOU, per la campagna nazionale di Legambiente dedicata ai cantieri della transizione ecologica che servono al Paese e che meritano di essere replicati Al centro la raccolta e il riciclo di un rifiuto pericoloso come l’olio minerale usato: l’esempio del CONOU, eccellenza italiana e europea che nel 2022 ha raccolto e avviato a rigenerazione 181 mila tonnellate di olio lubrificante usato, pari al 98% del totale prodotto (in UE mediamente si rigenera il 61%). Di queste, 8.802 tonnellate raccolte in Puglia, la terza regione del Sud Italia per raccolta Legambiente: “Merito del CONOU se l’Italia è al primo posto in Europa nella gestione circolare degli oli minerali usati. È in questa direzione che bisogna procedere, rivendicando sempre di più la nostra leadership sull’economia circolare”

