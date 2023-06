Manifestanti chiedono di vietare il il finanziamento di progetti fossili e multe alle aziende che inquinano

Gruppi di attivisti per il clima hanno protestato a Parigi davanti alla torre Eiffel mercoledì in vista di un vertice finanziario globale. Le manifestazioni hanno chiesto di vietare il finanziamento di progetti fossili e di imporre multe alle aziende che inquinano. Il Vertice per un Nuovo Patto Finanziario Globale, organizzato dal Presidente francese Emmanuel Macron, ha l’obiettivo di affrontare diverse crisi che hanno un impatto sull’economia globale, come l’energia, la salute e il debito dei Paesi.

