Striscioni con la scritta "Non paghiamo il fossile", presente anche Amnesty International Italia

Gli attivisti di Ultima Generazione si sono dati appuntamento a Roma nei pressi di Castel Sant’Angelo per un sit-in a sostegno dei cittadini a processo per essersi incollati al basamento in marmo del gruppo scultoreo Laocoonte ai Musei Vaticani. “Hanno fatto le azioni conoscendo la possibilità delle conseguenze, però non pensiamo che voglia dire che delle persone che hanno delle rivendicazioni semplici, sensate e sostenute dagli scienziati debbano essere criminalizzate per le loro azioni”, spiega Chloe Bertini, di Ultima Generazione. “Amnesty International Italia è qui in solidarietà agli attivisti che stanno per affrontare il processo in Vaticano, stiamo portando avanti la campagna ‘proteggo la protesta’, uno dei temi principali è porre fine alla criminalizzazione di chi protesta, anche per coloro che lo fanno con la disobbedienza civile”, dice Laura Renzi di Amnesty International Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata