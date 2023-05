Gli overshoot day dei Paesi vengono pubblicati il 1° gennaio di ogni anno

Oggi è il Country Overshoot Day per l’Italia. E’ cioè il giorno in cui sono (virtualmente) esaurite le risorse a disposizione del nostro Paese per l’anno in corso, il 2023. Il Country Overshoot Day viene calcolato dal Global Footprint Network che, oltre a dare notizia dell’Earth Overshoot Day, ha deciso di inserire anche la data per i singoli Paesi. Il primo Paese a ‘sforare’ quest’anno è stato il Qatar il 10 febbraio, seguito dal Lussemburgo, dal Bahrain, dal Canada, dagli Usa e dagli Emirati Arabi Uniti. L’ultimo dovrebbe essere la Giamaica, il 20 dicembre.

L’overshoot day di un Paese è la data in cui cadrebbe l’Earth Overshoot Day se tutta l’umanità consumasse come gli abitanti di quel Paese. Gli overshoot day dei Paesi vengono pubblicati il 1° gennaio di ogni anno. Per rispettare questa scadenza di pubblicazione, gli overshoot day dei Paesi del 2023 sono stati calcolati nel dicembre 2022 utilizzando l’edizione 2022 del National Footprint and Biocapacity Accounts.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata