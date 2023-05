Flash mob con le 'Red Rebels' all'Isola dei Conigli

Azione degli attivisti e delle attiviste del clima di Extinction Rebellion (XR) di Brescia e Verona sul Lago di Garda, per sensibilizzare sullo stato del lago per via della siccità. E’ di questi giorni la notizia che è possibile percorrere a piedi il sentiero dell’Isola dei Conigli, segno di un abbassamento del livello del lago: “La siccità è conseguenza diretta dell’innalzamento della temperatura globale dovuta all’utilizzo continuo e massiccio di combustibili fossili, della deforestazione e di una produzione intensiva del settore agroalimentare. Fusione dei ghiacciai, ondate di calore frequenti, perdite di produzioni agricole e fenomeni meteorologici estremi fanno parte del collasso climatico con cui ormai dobbiamo confrontarci tutti” dicono gli attivisti. Secondo quanto riportano gli stessi attivisti, sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno anche identificato alcuni dei presenti. Secondo quanto si apprende, sarebbero nove le persone denunciate al momento dai carabinieri.

Gli attivisti hanno previsto l’installazione sul posto di un “ostacolo” posizionato a 60 cm da terra, che voleva porre l’accento sulla differenza tra il livello medio dell’acqua nel Lago e quello attuale. La situazione è “preoccupante” secondo gli attivisti, che hanno portato sul posto le ‘Red Rebels’, figure completamente vestite di rosso che ‘impersonificano’ rabbia e paura per quanto sta accadendo al clima e al livello del lago. Si trattava di un flash mob statico, che, secondo gli attivisti e le attiviste, non ha danneggiato in alcun modo l’ambiente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata