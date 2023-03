L'azione di Extinction Rebellion a Torino

“Una vera e propria montagna di letame è stata scaricata questa mattina all’ingresso del Grattacielo della Regione Piemonte, cosparsa da tanti fiori colorati. Due persone si trovano tuttora sulla tettoia dell’ingresso. Al posto dell’insegna portata via dal vento qualche settimana fa, hanno appeso l’enorme scritta ‘Dalla regione non nasce niente, dal letame nascono i fiori'”. È quanto si legge sulla pagina Facebook di Extinction Rebellion Torino. “‘Siamo in una crisi idrica gravissima, sintomo di un problema sistemico e ben più ampio, e la Regione Piemonte, insieme al Governo Italiano, sta letteralmente premendo l’acceleratore verso il collasso climatico’, riporta Paolo, seduto sulla tettoia. Dalle montagne senza neve, i fiumi in secca, i paesi senz’acqua, fino ai drastici crolli del raccolto agricolo nazionale. Un anno dopo, Extinction Rebellion torna a ribadire lo stesso messaggio: siamo ancora nella merda. Se dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fiori!”, concludono gli attivisti.

