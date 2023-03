Mappa dal sito di Arpa Lombardia - Giornata del 22 marzo 2023, concentrazione om 2,5

Lo confermano le mappe Arpa Lombardia sulla concentrazione di pm 2,5 e il sito IQAir, che mette il capoluogo lombardo (per buona parte della giornata) tra le città più inquinate al mondo

Inquinamento dell’aria alle stelle a Milano in questi giorni di metà marzo. Per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 marzo la mappa di Arpa Lombardia mostra livelli elevatissimi di pm 2,5, uno dei particolati presenti nell’aria più pericolosi, insieme alle pm 10.

Ma l’allarme è scattato questa mattina, circolando soprattutto sui social, per via della classifica stilata da IQAir, dove Milano si trovava tra le prime città al mondo per i livelli di questo tipo di inquinamento. Intorno all’ora di pranzo era scalata in sesta posizione, ora (15.00) si trova al 26esimo posto. Comunque tra le prime al mondo e maglia nera in Italia. La gravità della situazione per il capoluogo lombardo su IQAir è passata da ‘elevata’ a ‘moderata’ nel pomeriggio. Questa mattina il sito, che produce sistemi di rilevazione dell’inquinamento e svolge anche un ruolo di monitoraggio, consigliava di non fare attività fisica all’aria aperta e di tenere le finestre chiuse.

