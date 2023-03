L'allarme del presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale: "Serve ridurre i consumi, recuperare gli sprechi, limitare le perdite, andare a trovare nuove fonti"

Nuovo allarme sulla siccità. “La situazione siccità è molto grave in Italia e soprattutto al Nord. Abbiamo perso tanti anni e abbiamo bisogno di fare quello che abbiamo fatto quando è venuto a mancare il gas russo: ridurre i consumi, recuperare gli sprechi, limitare le perdite, andare a trovare nuove fonti”, si legge in una nota, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“Ad esempio – continua Fiore – dobbiamo riutilizzare le acque reflue nell’industria e in agricoltura, ottimizzare la piantumazione di specie non idroesigenti, ottimizzare gli impianti di irrigazione e ridurre le perdite sulle condotte che oggi ammontano ad un terzo della portata erogata. E’ molto ma molto importante affrontare da subito questo tema, in quanto rischierebbero il turismo e soprattutto potrebbe entrare in crisi l’indotto economico del Nord Italia che rappresenta il motore del nostro Paese”.

Il primo marzo si era tenuto a Palazzo Chigi un tavolo proprio sulla crisi idrica che ha portato all’istituzione di una cabina di regia per definire un piano idrico straordinario nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata