Un attivista: "Scandaloso? Io dico che lo scandalo è lindifferenza del governo"

Imbrattata in Duomo a Milano la statua di Vittorio Emanuele II con vernice gialla. L’azione è di Ultima Generazione, che ha usato vernice gialla. “Imbrattare una statua è scandaloso? Io dico che il vero scandalo è l’assoluta indifferenza del governo verso le nostre vite, che la crisi climatica distruggerà e starà già distruggendo. L’Italia è il sesto investitore mondiale in combustibili fossili, investe persino più di Russia e Arabia Saudita. Dobbiamo liberarci immediatamente di petrolio, carbone e gas: farlo è possibile, manca solo la volontà politica perché viviamo in un sistema in cui il profitto di pochi conta più della vita di milioni di persone” dice Riccardo, cittadino italiano che supporta la campagna “Non paghiamo il fossile”- Ultima generazione.

“Laghi e fiumi ai minimi storici per la siccità, ghiacciai che scompaiono, ondate di calore ed eventi estremi sempre più devastanti e frequenti: Questi sono gli effetti della crisi climatica, visibili e allarmanti, ma invece di agire per mitigarli il governo fa di tutto per aggravarli, alleandosi con le aziende del fossile che stanno registrando, in un crudele paradosso, i profitti più altri di sempre. Il 23 febbraio ReCommon e Greenpeace Italia hanno denunciato l’ “oltraggioso” profitto di Eni ( che, ricordiamo, è per il 30% del suo azionariato di proprietà dello Stato) per il 2022” si legge in una nota di Ultima generazione.

